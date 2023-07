Découverte de la Bibliothèque universitaire de droit Bibliothèque universitaire de droit Nantes, 15 septembre 2023, Nantes.

Découverte de la BU de droit et de ses collections patrimoniales

La bibliothèque universitaire de droit de Nantes a été construite en deux phases, en 1998 (agence ODBC, Odile Decq et Benoît Cornette) et 2008 (agence forma6). Cette visite commentée permettra la découverte de ce bâtiment, élément d’architecture contemporaine peu connu du grand public. Elle sera également l’occasion de présenter une partie de son fonds patrimonial (ouvrages du fonds ancien de droit et collection Ernest Stevelinck).

Bibliothèque universitaire de droit Chemin de la Censive du tertre 44300 Nantes Nantes 44312 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 53 52 25 00 https://bu.univ-nantes.fr/les-bibliotheques/bu-droit/b-u-droit https://bu.univ-nantes.fr/medias/fichier/campus-tertre-2022_1651054293785-pdf?ID_FICHE=1562375&INLINE=FALSE [{« type »: « link », « value »: « https://www.levoyageanantes.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0892 464 044 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T16:00:00+02:00 – 2023-09-15T17:00:00+02:00

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

Service photo – Nantes université