Exposition de restitution d’Andrija Vukelic, lauréat de la Bourse Ange Tomasi bibliothèque universitaire, 4 mai 2023, Corte. Exposition de restitution d’Andrija Vukelic, lauréat de la Bourse Ange Tomasi 4 – 28 mai bibliothèque universitaire entrée libre Exposition photographique de restitution de la Bourse Ange Tomasi suite à la résidence d’artiste qui s’est déroulée en Corse entre septembre et octobre 2022 afin de faire revivre le passé d’il y a plus de cent ans, celui des enfants serbes, réfugiés en Corse pendant la 1ère guerre mondiale et des familles corses qui les ont accueillis. bibliothèque universitaire 20250 corte Corte 20250 Haute-Corse Corse Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

