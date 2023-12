Challenge Digital Transformer Bibliothèque universitaire Centre Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Fin : 2024-01-27T11:30:00+01:00 – 2024-01-27T13:00:00+01:00 Qu’est-ce que le Challenge Digital Transformer ? Une expérience à vivre à l’issue de laquelle des équipes pluridisciplinaires présenteront des propositions de solutions innovantes aux problématiques réelles de transformation numérique soumises par des chefs d’entreprises. Qui est concerné ? Les étudiants de niveau bac+3 minimum issus d’une des formations des établissements partenaires : Université de Rennes

Université Rennes 2

Agrocampus Ouest

CentraleSupélec

École des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP)

École Nationale de la Statistique et de l’Analyse de l’Information (ENSAI)

École Normale Supérieure de Rennes (ENS Rennes)

École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes (ENSCR)

Institut National des Sciences Appliquées (INSA Rennes)

Sciences Po Rennes

IGR-IAE de Rennes

IMT Atlantique

Rennes School of business

Institut Supérieur de Design (Saint-Malo). Pas de prérequis nécessaire en matière de transformation numérique, juste de l’intérêt et de la curiosité ! Demandez le programme ! Des témoignages, des mini-conférences, des ateliers conseils, du travail en équipe avec le soutien de mentors, de la préparation au pitch, des soutenances, une soirée de clôture avec remise de prix.

> Cliquez ici pour télécharger le programme du challenge Bibliothèque universitaire Centre 7 place Hoche Rennes Rennes 35706 Campus Centre Ille-et-Vilaine Bretagne 0223233400

Accès par le cloître de la Faculté de Sciences Économiques, place Hoche Métro : arrêt Sainte-Anne

Bus : arrêt Sainte-Anne, place Hoche ou Hôtel Dieu Accès libre et gratuit

