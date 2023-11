Balade Sensorielle Bibliothèque universitaire Centre Rennes, 18 janvier 2024, Rennes.

Balade Sensorielle Jeudi 18 janvier 2024, 19h30 Bibliothèque universitaire Centre Gratuit, sur réservation

Balade Sensorielle

Basée sur un ensemble d’expériences individuelles, collectives et participatives, la Cie Dana propose une visite de la BU centre comme une traversée de paysages, comme une exploration de l’espace par nos sens occultés, transformant notre relation aux autres et à l’environnement.

Chaque participant est accompagné d’un accompagnant qui veille, encourage, laisse advenir, interagit et observe les propositions.

Balade suivie d’une performance dansée de la Cie Dana.

► Jeudi 18 janvier à 19h30 // Gratuit

Bibliothèque universitaire Centre 7 place Hoche Rennes Rennes 35706 Campus Centre Ille-et-Vilaine Bretagne 0223233400 https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/bu-centre https://twitter.com/BURennes1;https://www.youtube.com/channel/UC646ire6cDbkHECOaqAbRQA/videos Accès par le cloître de la Faculté de Sciences Économiques, place Hoche

Métro : arrêt Sainte-Anne

Bus : arrêt Sainte-Anne, place Hoche ou Hôtel Dieu Accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-18T19:30:00+01:00 – 2024-01-18T21:00:00+01:00

2024-01-18T19:30:00+01:00 – 2024-01-18T21:00:00+01:00

corps lecture

CNL / © Chloé Cruchaudet pour les Nuits de la lecture / Conception graphique : Studio CC