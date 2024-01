Quotidien énigmatique : regard sur l’Iran Bibliothèque universitaire Centre Rennes, lundi 15 janvier 2024.

Quotidien énigmatique : regard sur l’Iran Découvrez l’exposition photo « Quotidien énigmatique : regard sur l’Iran » de Arshia Taheri, membre de l’Université de Rennes 15 janvier – 9 février Bibliothèque universitaire Centre Entrée libre

Début : 2024-01-15T08:45:00+01:00 – 2024-01-15T19:00:00+01:00

Fin : 2024-02-09T08:45:00+01:00 – 2024-02-09T19:00:00+01:00

Témoin d’une chronique non filtrée capturée entre

2020 et 2022, au cœur de l’Iran. Mes photos servent

de réveil brutal à la réalité, sans édulcoration et cette

collection incarne cette force inébranlable et révélatrice.

Elle représente une essence brute, une humble tentative

d’éclairer ceux qui sont dissimulés dans le tissu de notre

société – des individus observés mais rarement vraiment

vus. Dans le paysage complexe de l’Iran, ces individus

naviguent à travers une couche supplémentaire de

difficultés au milieu du fond de traumatisme collectif

enduré par son noble peuple.

Arshia Taheri

Bibliothèque universitaire Centre 7 place Hoche Rennes Rennes 35706 Campus Centre Ille-et-Vilaine Bretagne 0223233400 https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/bu-centre https://twitter.com/BURennes1;https://www.youtube.com/channel/UC646ire6cDbkHECOaqAbRQA/videos Accès par le cloître de la Faculté de Sciences Économiques, place Hoche

Métro : arrêt Sainte-Anne

Bus : arrêt Sainte-Anne, place Hoche ou Hôtel Dieu Accès libre et gratuit

Exposition Photo

Arshia Taheri