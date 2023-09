Bien dans ses études, bien dans son travail Bibliothèque universitaire Centre Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Bien dans ses études, bien dans son travail Bibliothèque universitaire Centre Rennes, 19 octobre 2023, Rennes. Bien dans ses études, bien dans son travail Jeudi 19 octobre, 12h30 Bibliothèque universitaire Centre Sur inscription En partenariat avec le Service Santé des Étudiantes et Étudiants (SSE), la BU Centre vous propose une série d’évènements autour d’une thématique centrale sur le bien-être dans les études ou dans les relations professionnelles (stages, emploi…).

Découvrez le programme de cette journée et inscrivez-vous aux ateliers

https://bibliotheques.univ-rennes.fr/actualites/bien-dans-ses-etudes-bien-dans-son-travail Bibliothèque universitaire Centre 7 place Hoche Rennes Rennes 35706 Campus Centre Ille-et-Vilaine Bretagne 0223233400 Accès par le cloître de la Faculté de Sciences Économiques, place Hoche Métro : arrêt Sainte-Anne

Bus : arrêt Sainte-Anne, place Hoche ou Hôtel Dieu Accès libre et gratuit

2023-10-19T12:30:00+02:00 – 2023-10-19T16:30:00+02:00 BU Centre Service Santé des Étudiantes et Étudiants

