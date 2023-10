Sélection thématique : Bien dans ses études, bien dans son travail Bibliothèque universitaire Centre Rennes, 3 octobre 2023, Rennes.

En lien avec cette sélection thématique, la BU Centre se mobilise le 19 octobre sur le thème du bien-être dans les études ou dans les relations professionnelles (stages, emploi…).

Seront abordées la qualité de vie au travail et la prévention des risques psycho-sociaux ainsi que les problématiques rencontrées par les étudiantes et étudiants pendant leur cursus, en particulier la gestion du stress et du sommeil.

Au programme de la journée, un atelier de prévention sur la santé au travail et les risques psycho-sociaux animé par Delphine Hervé, psychologue du travail et des séances de sophrologie caycédienne et de gestion du stress animées par des infirmières du Service SSE.

Informations : https://lc.cx/VXWqIz

Bibliothèque universitaire Centre
7 place Hoche
Rennes 35706
Campus Centre
Ille-et-Vilaine
Bretagne
0223233400

Accès par le cloître de la Faculté de Sciences Économiques, place Hoche

Métro : arrêt Sainte-Anne

Bus : arrêt Sainte-Anne, place Hoche ou Hôtel Dieu Accès libre et gratuit

