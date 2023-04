Tous ensemble pour le Maroc Bibliothèque universitaire Centre, 12 avril 2023, Rennes.

Tous ensemble pour le Maroc 12 – 28 avril Bibliothèque universitaire Centre Entrée libre

Ensemble pour le Maroc est une association humanitaire de 15 étudiants de l’IGR-IAE Rennes. Notre objectif tout au long de l’année est de collecter des fournitures scolaires, des vêtements et des produits d’hygiène que nous envoyons au Maroc dans le centre AMESIP de Salé (association marocaine d’aide aux enfants en situation précaire). Cette année, se sont plus de 400 KG de fournitures qui ont été collectées. Nous nous rendons également sur place pour s’assurer du bon acheminement des fournitures et de la distribution aux familles. Tout au long de la semaine, nous prenons également le temps de jouer avec les enfants en leur proposant différentes activités qui changent un peu de ce qu’ils ont l’habitude. Notre déplacement a put être réalisé grâce à l’aide de l’université de Rennes qui nous a octroyé une subvention.

Par ailleurs, nous sommes également présents à l’échelle locale et travaillons en partenariat avec l’association Mosaïque Bretagne. Il s’agit d’une association de quartier située à Villejean où tous les jeudi soir, nous faisons de l’aide aux devoirs. Nous leur proposons également des activités (sortie mer, clean walk etc…) afin de leur apporter une ouverture culturelle et sportive ainsi que de les sensibiliser à l’écologie.

A travers cette exposition nous souhaitons vous faire partager ce que nous avons vécu lors de notre déplacement au Maroc. Vous trouverez donc différents clichés pris soit dans les deux centres que nous avons visité : le centre AMESIP Ain Atiq de Rabat et le centre AMESIP Moulay Ismail de Salé. Il y a également des photos prises lors de rencontres avec les locaux où de paysages sur lesquels nous sommes tombés en visitant les différents quartiers de la ville.

Nous vous souhaitons une bonne visite et nous espérons qu’avec nos talents de photographe amateurs, nous aurons tout de même réussi à vous faire ressentir les moments inoubliables de partage et de bonheur que nous avons vécu.

L’ensemble de l’équipe Ensemble Pour le Maroc.

Bibliothèque universitaire Centre 7 place Hoche Rennes Rennes 35706 Campus Centre Ille-et-Vilaine Bretagne 0223233400 https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/bu-centre https://twitter.com/BURennes1;https://www.youtube.com/channel/UC646ire6cDbkHECOaqAbRQA/videos Accès par le cloître de la Faculté de Sciences Économiques, place Hoche Métro : arrêt Sainte-Anne Bus : arrêt Sainte-Anne, place Hoche ou Hôtel Dieu Accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T08:45:00+02:00 – 2023-04-12T19:00:00+02:00

2023-04-28T08:45:00+02:00 – 2023-04-28T19:00:00+02:00

#Exposition #BUCentre

Association Tous ensemble pour le Maroc