Visite de l’exposition « Éclaireuses d’humanité : visages et parcours de femmes en Méditerranée » Bibliothèque universitaire Centre, 14 mars 2023, Rennes. Visite de l’exposition « Éclaireuses d’humanité : visages et parcours de femmes en Méditerranée » Mardi 14 mars, 12h30 Bibliothèque universitaire Centre Inscription conseillée et gratuite Les bénévoles de l’organisation organisent mardi 14 mars à partir de 12h30, une visite de 30 à 45 minutes ayant pour but de montrer les actions de l’association à travers les photos de l’exposition.

L’inscription est gratuite et permet à toutes et tous un confort optimal de visite. Elle est conseillée mais non obligatoire.

Si cette visite est un succès, d'autres visites pourront être envisagées. Les bénévoles seront présents entre 12h et 14h mardi 14 mars, n'hésitez pas à venir échanger avec eux. Du 8 mars au 7 avril, découvrez à la BU Centre l'exposition photo et vidéo « Éclaireuses d'humanité, visages et parcours de femmes en Méditerranée » réalisée par l'association SOS MEDITERRANEE. Bibliothèque universitaire Centre 7 place Hoche Rennes Rennes 35706 Campus Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Accès par le cloître de la Faculté de Sciences Économiques, place Hoche Métro : arrêt Sainte-Anne Bus : arrêt Sainte-Anne, place Hoche ou Hôtel Dieu Accès libre et gratuit

2023-03-14T12:30:00+01:00 – 2023-03-14T14:00:00+01:00

2023-03-14T12:30:00+01:00 – 2023-03-14T14:00:00+01:00 BU CENTRE exposition Femme rescapée_Aquarius Anthony Jean © Sos Mediterranée

