Le vendredi 27 janvier 2023, une partie de la BU Centre sera occupée et la nocturne sera aménagée. Bibliothèque universitaire Centre 7 place Hoche Rennes Campus Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine Bretagne Accès libre et gratuit

Accès par le cloître de la Faculté de Sciences Économiques, place Hoche Métro : arrêt Sainte-Anne Bus : arrêt Sainte-Anne, place Hoche ou Hôtel Dieu Pour la 2ème année consécutive, le Challenge Digital Transformer se déroulera sous la verrière de la BU Centre, le vendredi 27 janvier 2023 de 8h à 22h. Par conséquent, le Patio, la salle F et la Mezzanine seront occupés durant toute la durée de l'évènement. Vous pourrez accéder aux documents mais pas vous installer dans ces salles.

Vous pourrez également accéder aux salles de groupe du rez-de-chaussée, selon les conditions habituelles. L’ouverture en horaires étendus sera donc aménagée. Seules les salles G, H et I seront disponibles de 19h à 22h ainsi que les salles de groupe réservables du rez-de- chaussée.

Plus d’information sur notre site : bibliotheques.univ-rennes.fr

Merci de votre compréhension. Pour en savoir plus sur le Challenge Digital Transformer et vous inscrire, rendez-vous sur la page dédiée.

