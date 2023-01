Radio C-Lab s’installe à la BU Centre Bibliothèque universitaire Centre Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Le mardi 24 janvier, C-Lab, la radio étudiante rennaise enregistre une émission dans la BU Bibliothèque universitaire Centre 7 place Hoche Rennes Campus Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine Bretagne Accès libre et gratuit [{« link »: « https://www.c-lab.fr/ »}]

0223233400 https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/bu-centre https://twitter.com/BURennes1;https://www.youtube.com/channel/UC646ire6cDbkHECOaqAbRQA/videos Accès par le cloître de la Faculté de Sciences Économiques, place Hoche Métro : arrêt Sainte-Anne Bus : arrêt Sainte-Anne, place Hoche ou Hôtel Dieu Les animateurs et animatrices s’installeront dans les canapés et fauteuils de la salle A (espace Presse) pour enregistrer leur émission L’Inattendue de 12h30 à 13h30.

Vous pouvez bien sûr y assister, la salle ne sera pas fermée. Toutefois, nous vous demandons de ne pas déplacer les chaises.

La salle A sera donc plus bruyante que d’habitude, à la fois lors de l’enregistrement mais aussi lors de l’installation et la désinstallation du matériel d’enregistrement. Nous prévoyons un créneau de 11h à 14h30

Les espaces Presse et BD seront indisponibles durant toute la durée de l’évènement.

Si vous ne connaissez pas C-Lab, allez faire un tour sur leur site https://www.c-lab.fr ou écoutez-les sur 88.4 fm.

