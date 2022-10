Exposition Science ouverte : visite commentée Bibliothèque universitaire Centre Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Exposition Science ouverte : visite commentée Bibliothèque universitaire Centre, 25 octobre 2022, Rennes. Exposition Science ouverte : visite commentée Mardi 25 octobre, 13h30 Bibliothèque universitaire Centre

Gratuit sur inscription

Visitez l’exposition avec un spécialiste Bibliothèque universitaire Centre 7 place Hoche Rennes Campus Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine Bretagne Accès libre et gratuit

0223233400 https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/bu-centre https://twitter.com/BURennes1;https://www.youtube.com/channel/UC646ire6cDbkHECOaqAbRQA/videos Accès par le cloître de la Faculté de Sciences Économiques, place Hoche Métro : arrêt Sainte-Anne Bus : arrêt Sainte-Anne, place Hoche ou Hôtel Dieu La science ouverte, tout le monde est pour… en tout cas, les généreux inventeurs comme Gaston ! Pas si simple, semble rétorquer Prunelle, avec colère : c’est bien beau la connaissance sans entrave mais la recherche constitue aussi un enjeu politique et économique… Alors, la Science peut-elle être à la fois ouverte et fermée ? Ou, comme le dit la Commission européenne, « aussi ouverte que possible et aussi fermée que nécessaire » ? Les bibliothèques de l’Université de Rennes 1 vous proposent une visite commentée de l’exposition. La visite sera animée par Thierry Fournier, directeur-adjoint du Service Commun de la Documentation et responsable du service appui à la recherche et documentation en ligne (ARDEL). Le nombre de place étant limité, merci de prévenir en cas de désistement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-25T13:30:00+02:00

2022-10-25T14:00:00+02:00 Franquin © Dupuis / Dargaud-Lombard, 2019

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Bibliothèque universitaire Centre Adresse 7 place Hoche Rennes Campus Centre Ville Rennes lieuville Bibliothèque universitaire Centre Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Bibliothèque universitaire Centre Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Exposition Science ouverte : visite commentée Bibliothèque universitaire Centre 2022-10-25 was last modified: by Exposition Science ouverte : visite commentée Bibliothèque universitaire Centre Bibliothèque universitaire Centre 25 octobre 2022 Bibliothèque universitaire Centre Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine