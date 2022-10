Expo : La Science peut-elle être à la fois ouverte et fermée ? Bibliothèque universitaire Centre Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Explorez la science ouverte à la BU Centre au travers d’1 exposition, 1 visite commentée,1 jeu, 11 dessins et 17 guides ! Bibliothèque universitaire Centre 7 place Hoche Rennes Campus Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine Bretagne Accès libre et gratuit [{« link »: « https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/visite-commentee-exposition-la-science-peut-elle-etre-la-fois-ouverte-et-fermee-bu-centre »}, {« link »: « https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/bingo-de-la-science-ouverte-bu-centre »}]

0223233400 https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/bu-centre https://twitter.com/BURennes1;https://www.youtube.com/channel/UC646ire6cDbkHECOaqAbRQA/videos Accès par le cloître de la Faculté de Sciences Économiques, place Hoche Métro : arrêt Sainte-Anne Bus : arrêt Sainte-Anne, place Hoche ou Hôtel Dieu Exposition du 24 octobre au 25 novembre 2022, dans le Hall de la bibliothèque universitaire Centre. Entrée libre et gratuite La science ouverte, tout le monde est pour… en tout cas, les généreux inventeurs comme Gaston ! Pas si simple, semble rétorquer Prunelle, avec colère : c’est bien beau la connaissance sans entrave mais la recherche constitue aussi un enjeu politique et économique… Alors, la Science peut-elle être à la fois ouverte et fermée ? Ou, comme le dit la Commission européenne, « aussi ouverte que possible et aussi fermée que nécessaire » ? La bibliothèque universitaire Centre vous propose d’explorer ces questions en 11 dessins exposés dans le Hall ! Retrouvez 2 temps forts : 1 visite commentée d’une heure pour une découverte accompagnée de l’exposition et de la science ouverte : mardi 25 octobre à 13h : inscription

d’une heure pour une découverte accompagnée de l’exposition et de la science ouverte : mardi 25 octobre à 13h : inscription 1 jeu « Bingo de la Science ouverte » : mardi 15 novembre à 10h : inscription Nous remercions le pôle Services à la recherche et le service d’animations culturelles et scientifiques du SCD de l’Université Paris Diderot pour la conception, la production de l’exposition et la création du kit qui nous permet à notre tour de la partager. Nous remercions également les dessinatrices, dessinateurs et leurs ayant droits qui ont autorisé la reproduction de leurs œuvres dans l’exposition.

