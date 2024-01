Midget ! en concert Bibliothèque Universitaire centrale – Université Rennes 2 Rennes, jeudi 1 février 2024.

Midget ! en concert Concert du duo Midget! à l’occasion du festival de musique contemporaine, Autres Mesures. Jeudi 1 février, 13h00 Bibliothèque Universitaire centrale – Université Rennes 2 Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-01T13:00:00+01:00 – 2024-02-01T14:00:00+01:00

MIDGET! EN CONCERT

En partenariat avec Autres Mesures, festival de musique contemporaine

Midget! est la rencontre de la chanteuse Claire Vailler et du guitariste Mocke.

Claire Vailler se produit en solitaire sous le nom Transbluency, compose pour le théâtre et l’art contemporain. Mocke fut, dans une autre vie, le cofondateur du groupe Holden ; on le connaît depuis pour ses albums en solo et pour son jeu de guitare si particulier qui a irrigué les disques de nombreux artistes comme Arlt, Delphine Dora, Mohamed Lamouri, Silvain Vanot…

Après avoir collaboré avec Gavin Bryars et l’Ensemble 0, Midget sort en février « Qui parle ombre », son nouvel album mixé par l’artiste électronique Uwe Schmidt (alias Atom Tm, Senor Coconut, Erik Satin, etc.).

Micro symphonies baignées dans des courants contraires, eaux douces, fortes ou troubles ; lacrymales ou baptismales, polyphonie en dissolution drapée de notes longues comme les songes, mélodies minérales d’un corps retournant lentement à la terre, « Qui parle ombre » explore l’innavigable espace intérieur, l’indicible processus interne qui refuse de se laisser dompter ou même entrevoir. En écho à la complexité de l’émotion, l’art combinatoire de Midget! applique un système de filtres perspectifs à la matière sonore qui devient elle aussi par ce biais une coulée bouillonnante.

Bibliothèque Universitaire centrale – Université Rennes 2 Place Recteur Henri le Moal Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

© Midget!