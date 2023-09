Exposition | Un Voyage Halluciné Bibliothèque universitaire centrale Rennes 2 (Rennes) Rennes, 4 septembre 2023, Rennes.

Exposition | Un Voyage Halluciné 4 septembre – 28 octobre Bibliothèque universitaire centrale Rennes 2 (Rennes) Entrée libre

UN VOYAGE HALLUCINÉ, À PARTIR DES BANDES DESSINÉES DE PHILIPPE DRUILLET ET D’IMAGES DE DIMITRI AVRAMOGLOU

Dans le cadre du Mois de l’imaginaire, en partenariat avec la librairie Critic et les Bibliothèques de l’Université Rennes 2.

Tirée du spectacle Un Voyage Halluciné du groupe de musique électronique Zombie Zombie présentée à l’Antipode en mars dernier, cette exposition vous invite à découvrir les images futuristes de Philippe Druillet et Dimitri Avramoglou.

Philippe Druillet est l’un des grands noms français de la bande dessinée de science-fiction, actif depuis les années 60, auteur de nombreux albums de référence, cofondateur de la maison d’édition Les Humanoïdes Associés et du magazine Métal Hurlant. Avec son associé Dimitri Avramoglou, repreneur de la série des aventures Lone Sloane et du projet Babel, ils conçoivent l’habillage visuel du spectacle du trio, dans la grande tradition futuriste et délirante des travaux de Druillet.

Conçue sur mesure par l’Antipode et la Bibliothèque Antipode, en collaboration avec les Éditions Glénat et Valentin Fontaine, cette exposition met à l’honneur leur travail et explore les codes et les imaginaires de la science-fiction d’hier et de demain.

