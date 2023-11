Vingt ans sans ferme Bibliothèque universitaire Beaulieu Rennes, 28 novembre 2023, Rennes.

Vingt ans sans ferme Mardi 28 novembre, 19h00 Bibliothèque universitaire Beaulieu Entrée libre sur réservation

Synopsis : « Ma vie d’avant, ma vie de paysan, s’est arrêtée le 6 octobre 2001, le jour où j’ai quitté ma ferme. C’était il y a dix-sept ans et pourtant là-bas, à Scaout Vraz, rien n’a bougé ; la maison, le hangar, la salle de traite, la fromagerie sont restés en suspens…Seule la nature reprend ses droits, enfouissant nos souvenirs comme pour les figer. Il me reste des photos, des films et des sons, quatre enfants qui portent en eux cette terre ; il me reste Gisèle, l’amour de ces années-là. Mais ma terre me manque, viscéralement. » (Jean-Jacques Rault)

Je réserve !

Bibliothèque universitaire Beaulieu 263 avenue du Général Leclerc 35000 Rennes Rennes 35042 Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine Bretagne 0223233431 https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/bu-beaulieu https://twitter.com/BURennes1;https://www.youtube.com/channel/UC646ire6cDbkHECOaqAbRQA/videos [{« link »: « https://www.billetweb.fr/vingt-ans-sans-ferme »}] La bibliothèque se situe dans le bâtiment 40 du campus Beaulieu, à proximité de l’arrêt de bus Beaulieu-INSA. Accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T19:00:00+01:00 – 2023-11-28T21:30:00+01:00

2023-11-28T19:00:00+01:00 – 2023-11-28T21:30:00+01:00

Mois du doc Film documentaire