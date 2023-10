Lecture spéciale Halloween Bibliothèque universitaire Beaulieu Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Lecture spéciale Halloween Bibliothèque universitaire Beaulieu Rennes, 24 octobre 2023, Rennes. Lecture spéciale Halloween Mardi 24 octobre, 19h30, 21h00 Bibliothèque universitaire Beaulieu Sur inscription ** Venez frissonner à la lecture « Policier des bibliothèques » de Stephen King par la compagnie Les Becs Verseurs. En présence des comédiens, vous prendrez peut-être peur en déambulant dans l’obscurité de la Bibliothèque Universitaire de Beaulieu ! ** Selon une légende urbaine répandue aux États-Unis, lorsqu’un enfant a oublié de rapporter ses livres à la bibliothèque, un policier des bibliothèques vient chez lui pour lui réclamer une amende et le sermonner. Et vous, avez-vous déjà craint de rendre vos livres en retard ? Savez-vous ce qu’il se passe réellement si vous perdez un livre de la bibliothèque ? Oserez-vous découvrir la réponse ? ► Mardi 24 octobre, deux séances : à 19h30 et 21h. Gratuit

Un partenariat Service Culturel – Service Commun de la Documentation Bibliothèque universitaire Beaulieu 263 avenue du Général Leclerc 35000 Rennes Rennes 35042 Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine Bretagne 0223233431 https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/bu-beaulieu https://twitter.com/BURennes1;https://www.youtube.com/channel/UC646ire6cDbkHECOaqAbRQA/videos [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/nuit-de-la-lecture-universite-de-rennes »}] [{« link »: « https://www.billetweb.fr/nuit-de-la-lecture-universite-de-rennes »}] La bibliothèque se situe dans le bâtiment 40 du campus Beaulieu, à proximité de l’arrêt de bus Beaulieu-INSA. Accès libre et gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T19:30:00+02:00 – 2023-10-24T20:15:00+02:00

