Rennes Visite de l’exposition PROTOTYPES Bibliothèque universitaire Beaulieu Rennes, 12 octobre 2023, Rennes. Visite de l’exposition PROTOTYPES Jeudi 12 octobre, 18h15 Bibliothèque universitaire Beaulieu Sur inscription Venez découvrir un patrimoine scientifique et technique constitué par des prototypes de notre région grâce à une visite guidée à 18h15 ce jeudi.

Inscrivez-vous vite ! Bibliothèque universitaire Beaulieu 263 avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

