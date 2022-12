La nuit de la lecture vous fait peur cette année… Bibliothèque universitaire Beaulieu Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La nuit de la lecture vous fait peur cette année… Bibliothèque universitaire Beaulieu, 19 janvier 2023, Rennes. La nuit de la lecture vous fait peur cette année… Jeudi 19 janvier 2023, 19h00 Bibliothèque universitaire Beaulieu

Sur inscription

…avec « Le policier des bibliothèques » de Stephen King Bibliothèque universitaire Beaulieu 263 avenue du Général Leclerc 35000 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine Bretagne Accès libre et gratuit

0223233431 https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/bu-beaulieu https://twitter.com/BURennes1;https://www.youtube.com/channel/UC646ire6cDbkHECOaqAbRQA/videos La bibliothèque se situe dans le bâtiment 40 du campus Beaulieu, à proximité de l’arrêt de bus Beaulieu-INSA. La BU Beaulieu accueille la nuit de la Lecture de l’université le jeudi 19 janvier 2023.

Cette année, la peur est à l’honneur ! Venez frissonner à la lecture du « Policier des bibliothèques » de Stephen King par la compagnie rennaise Les Becs Verseurs.

Selon une légende urbaine répandue aux États-Unis, lorsqu’un enfant a oublié de rapporter ses livres à la bibliothèque, un policier des bibliothèques vient chez lui pour lui réclamer une amende et le sermonner. Et vous, avez-vous déjà craint de rendre vos livres en retard ? Savez-vous ce qu’il se passe réellement si vous perdez un livre de la bibliothèque ? Oserez-vous découvrir la réponse ? Séance à 19h30 et 21h. La nuit de la Lecture est un événement grand public, pour toutes et tous. Inscription obligatoire. Jeudi 19 janvier 2023, à la Bibliothèque Universitaire Beaulieu : séance à 19h30 et 21h.

2023-01-19T19:00:00+01:00

2023-01-19T22:00:00+01:00

