Si les nombres m’étaient contés Bibliothèque Ulysse Étampes Étampes Catégories d’Évènement: Essonne

Étampes Si les nombres m’étaient contés Bibliothèque Ulysse Étampes, 12 juillet 2023, Étampes. Si les nombres m’étaient contés Mercredi 12 juillet, 15h00 Bibliothèque Ulysse Avec Sandrine Briard et Isabelle Ben Soussan. Livre-objet réalisé par Sophie Piégelin. Un livre objet qui nous fait voyager au pays des nombres et demande la participation des enfants volontaires pour résoudre des énigmes. Sur la page de gauche, une constellation participative se dessinera au fil du spectacle. En face, quelques fenêtres derrière lesquelles sont dessinés des indices sur les différents moments du spectacle : lecture d’album, énigme mathématique, poésie, tour de magie, devinette…

Dès 8 ans. Durée : 45 min. Bibliothèque Ulysse 6-8 rue Jean-Etienne Guettard 91150 Etampes Étampes 91150 Essonne Île-de-France 01 69 78 06 67 http://bibliotheques.caese.fr [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque.ulysse@caese.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0169780667 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T15:00:00+02:00 – 2023-07-12T15:45:00+02:00

2023-07-12T15:00:00+02:00 – 2023-07-12T15:45:00+02:00 ©Compagnie Simagine Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Étampes Autres Lieu Bibliothèque Ulysse Adresse 6-8 rue Jean-Etienne Guettard 91150 Etampes Ville Étampes Departement Essonne Lieu Ville Bibliothèque Ulysse Étampes

Bibliothèque Ulysse Étampes Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/etampes/

Si les nombres m’étaient contés Bibliothèque Ulysse Étampes 2023-07-12 was last modified: by Si les nombres m’étaient contés Bibliothèque Ulysse Étampes Bibliothèque Ulysse Étampes 12 juillet 2023