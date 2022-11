Ateliers loisirs créatifs bibliothèque St Laurent de Chamousset Saint-Laurent-de-Chamousset Catégories d’évènement: Rhône

Ateliers loisirs créatifs bibliothèque St Laurent de Chamousset, 26 novembre 2022, Saint-Laurent-de-Chamousset. Ateliers loisirs créatifs 26 novembre et 10 décembre bibliothèque St Laurent de Chamousset

Gratuit

Viens fabriquer ta maison lumineuse. bibliothèque St Laurent de Chamousset St Laurent de Chamousset Saint-Laurent-de-Chamousset 69930 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Deux moments au choix pour préparer Noël.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T09:30:00+01:00

2022-12-10T09:30:00+01:00

