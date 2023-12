Spectacle jeune public : J’ai rêvé du Père Noël Bibliothèque Sorde Sorde-l’Abbaye Catégories d’Évènement: Landes

Sorde-l'Abbaye Spectacle jeune public : J’ai rêvé du Père Noël Bibliothèque Sorde Sorde-l’Abbaye, 23 décembre 2023, Sorde-l'Abbaye. Sorde-l’Abbaye Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 16:30:00

fin : 2023-12-23 17:30:00 Spectacle de lectures théâtralisées avec Sylvie de la compagnie La Marge Rousse !.

Spectacle de lectures théâtralisées avec Sylvie de la compagnie La Marge Rousse !

Spectacle de lectures théâtralisées avec Sylvie de la compagnie La Marge Rousse ! EUR.

Bibliothèque Sorde

Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Pays d’Orthe et Arrigans Détails Catégories d’Évènement: Landes, Sorde-l'Abbaye Autres Code postal 40300 Lieu Bibliothèque Sorde Adresse Bibliothèque Sorde Ville Sorde-l'Abbaye Departement Landes Lieu Ville Bibliothèque Sorde Sorde-l'Abbaye Latitude 43.5290074 Longitude -1.0540617 latitude longitude 43.5290074;-1.0540617

Bibliothèque Sorde Sorde-l'Abbaye Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sorde-l'abbaye/