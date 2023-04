Le courtivore en short Bibliothèque Simone de Beauvoir Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime

Le courtivore en short Bibliothèque Simone de Beauvoir, 10 mai 2023, Rouen. Le courtivore en short Mercredi 10 mai, 15h00 Bibliothèque Simone de Beauvoir Gratuit, sur inscription Projection de courts-métrages à destination des jeunes cinéphiles. Le cumul des votes des différentes séances permettra de déterminer le prix « en short ». Bibliothèque Simone de Beauvoir 42, rue Henri II Plantagenêt, Rouen Rouen 76100 Quartier Grammont Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://rnbi.rouen.fr/fr/ev%C3%A8nement/le-courtivore-en-short »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 76 08 80 75 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T15:00:00+02:00 – 2023-05-10T16:00:00+02:00

2023-05-10T15:00:00+02:00 – 2023-05-10T16:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Bibliothèque Simone de Beauvoir Adresse 42, rue Henri II Plantagenêt, Rouen Ville Rouen Departement Seine-Maritime Lieu Ville Bibliothèque Simone de Beauvoir Rouen

Bibliothèque Simone de Beauvoir Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

Le courtivore en short Bibliothèque Simone de Beauvoir 2023-05-10 was last modified: by Le courtivore en short Bibliothèque Simone de Beauvoir Bibliothèque Simone de Beauvoir 10 mai 2023 Bibliothèque Simone de Beauvoir Rouen rouen

Rouen Seine-Maritime