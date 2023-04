Rn’Bi games jeux de societé Bibliothèque Simone de Beauvoir Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Rn’Bi games jeux de societé Bibliothèque Simone de Beauvoir, 25 avril 2023, Rouen. Rn’Bi games jeux de societé Mardi 25 avril, 17h00 Bibliothèque Simone de Beauvoir Gratuit, sur inscription Venez découvrir des jeux de société, seul, en famille ou entre amis à la bibliothèque. À chaque séance, des jeux de société différents. Bibliothèque Simone de Beauvoir 42, rue Henri II Plantagenêt, Rouen Rouen 76100 Quartier Grammont Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://rnbi.rouen.fr/fr/ev%C3%A8nement/rnbi-games-jeux-de-societ%C3%A9-0 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 76 08 80 75 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-25T17:00:00+02:00 – 2023-04-25T19:00:00+02:00

