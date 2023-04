Les rendez-vous numériques Bibliothèque Simone de Beauvoir Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Les rendez-vous numériques Bibliothèque Simone de Beauvoir, 12 avril 2023, Rouen. Les rendez-vous numériques Mercredi 12 avril, 13h30, 15h00, 15h45 Bibliothèque Simone de Beauvoir Gratuit, sur inscription Vous souhaitez créer une boite mail ? Apprendre à remplir vos formulaires administratifs ? Apprendre à écrire sur un ordinateur, à naviguer sur internet ? Franchissez enfin l’obstacle qui pour empêche d’être à l’aise avec les outils numériques, en prenant rendez-vous avec votre bibliothécaire Jérôme. Bibliothèque Simone de Beauvoir 42, rue Henri II Plantagenêt, Rouen Rouen 76100 Quartier Grammont Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 76 08 80 74 »}, {« type »: « link », « value »: « https://rnbi.rouen.fr/fr/ev%C3%A8nement/les-rendez-vous-num%C3%A9riques-83 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

