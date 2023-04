À petits petons vers les histoires Bibliothèque Simone de Beauvoir Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

À petits petons vers les histoires Bibliothèque Simone de Beauvoir, 12 avril 2023, Rouen. À petits petons vers les histoires 12 avril et 10 mai Bibliothèque Simone de Beauvoir Gratuit, sur inscription Assis, couchés ou confortablement lovés dans les bras d’un adulte, les tout-petits viennent découvrir des histoires. Bibliothèque Simone de Beauvoir 42, rue Henri II Plantagenêt, Rouen Rouen 76100 Quartier Grammont Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://rnbi.rouen.fr/fr/ev%C3%A8nement/%C3%A0-petits-petons-vers-les-histoires-12 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 76 08 80 75 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T10:30:00+02:00 – 2023-04-12T11:00:00+02:00

2023-05-10T10:30:00+02:00 – 2023-05-10T11:00:00+02:00

