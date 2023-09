Parcours citoyen culturel CDAD 972- « Je vis ma citoyenneté au cœur du patrimoine martiniquais » Bibliothèque Schœlcher Fort-de-France, 16 septembre 2023, Fort-de-France.

Parcours citoyen culturel CDAD 972- « Je vis ma citoyenneté au cœur du patrimoine martiniquais » Samedi 16 septembre, 08h30 Bibliothèque Schœlcher Le public a déjà été sélectionné par nos soins.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) ,le conseil départemental de l’accès au droit de la Martinique (CDAD972) propose un « parcours citoyen culturel » aux jeunes inscrits dans le dispositif du Revenu Emancipation Jeunes Initiatives (REJI) mis en place par la Collectivité Territoiriale de la Martinique (CTM) afin qu’ils puissent découvrir et redécouvrir les joyaux de notre terroir qu’ils pensent éloignés de leur quotidien. De ce fait, il s’agit d’une opportunité pour ces jeunes de toucher du doigt ce patrimoine par la pratique et le visuel du parcours proposé, sans oublier l’enjeu de la transmission du patrimoine martiniquais à ce jeune public touché par la mondialisation qui l’éloigne des richesses de leur propre culture.

Cette action se déroulera sur le territoire de la CACEM: Fort-de-France

– Le fort Saint-louis

– La Bibliothèque d eSchoelcher

– La Préfecture de Martinique

– Le Théâtre Aimé CESAIRE.

Et ensuite sur le territoire de CAP-NORD:Sainte-Marie

– TOMBOLO

– KAY-NOU (patrimoine culinaire, artisanal et culturel)

Bibliothèque Schœlcher Rue de la Liberté – 97200 FORT DE FRANCE Fort-de-France 97200 Martinique Martinique 0596556830 http://mediatheques.collectivitedemartinique.mq/BS Monument historique classé en 1973, la Bibliothèque Schoelcher résulte d’une démarche particulière de Victor Schoelcher en direction du conseil général de Martinique encore sous régime colonial. Elle abrite le don d’origine de Victor Schoelcher fait à la colonie, les fonds patrimoniaux sur la Martinique et les Antilles. C’est une bibliothèque patrimoniale et de lecture publique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00

CDAD972 est l’auteur de la conception de l’affiche.