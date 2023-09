Activité manuelle autour du livre Bibliothèque Savasse, 5 octobre 2023, Savasse.

Savasse,Drôme

La bibliothèque vous propose de venir faire une activité manuelle autour du livre. Si vous avez un vieux livre que vous ne voulez pas garder, merci de le prendre avec vous. (moins de 200 pages)..

2023-10-05 fin : 2023-10-05 . .

Bibliothèque chemin de la Croze

Savasse 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The library invites you to come and do a manual book activity. If you have an old book you don’t want to keep, please take it with you. (less than 200 pages).

La biblioteca te invita a venir y realizar una actividad manual basada en los libros. Si tienes un libro viejo que no quieras conservar, llévatelo. (menos de 200 páginas).

Die Bibliothek schlägt Ihnen vor, zu kommen und eine manuelle Aktivität rund um das Buch zu machen. Wenn Sie ein altes Buch haben, das Sie nicht behalten möchten, nehmen Sie es bitte mit. (weniger als 200 Seiten).

Mise à jour le 2023-09-26 par Montélimar Tourisme Agglomération