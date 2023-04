Découvrez une exposition de dessins et de peintures par des artistes locaux et des enfants Bibliothèque – Salle du Conseil Municipal Champagné-Saint-Hilaire Catégories d’évènement: Champagné-Saint-Hilaire

Découvrez une exposition de dessins et de peintures par des artistes locaux et des enfants Bibliothèque – Salle du Conseil Municipal, 16 septembre 2023, Champagné-Saint-Hilaire. Découvrez une exposition de dessins et de peintures par des artistes locaux et des enfants Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Bibliothèque – Salle du Conseil Municipal Gratuit. Entrée libre. Exposition visible aux horaires d’ouverture de la bibliothèque municipale jusqu’au 31 octobre. Pour les Journées européennes du patrimoine, venez découvrir :

– Une exposition de peinture par des artistes locaux sur le thème « Petit Patrimoine Rural bâtis et naturel »

– Une exposition de dessins des enfants des écoles Bibliothèque – Salle du Conseil Municipal 1 place de la Mairie, 86160 Champagné-Saint-Hilaire Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 37 30 91 http://www.champagne-saint-hilaire.fr Horaires de la bibliothèque municipale : – Mercredi de 10h30 à 12h30 – Jeudi de 17h à 18h30 – Samedi de 10h à 12h Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 ©Mairie de Champagné-Saint-Hilaire

