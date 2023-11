Création de cartes de NOEL et CONTES de NOEL Bibliothèque Saint-Pierre-de-Frugie, 17 décembre 2023, Saint-Pierre-de-Frugie.

Saint-Pierre-de-Frugie,Dordogne

Viens fabriquer de jolies cartes de vœux personnalisées pour NOEL et écouter de jolis contes de NOEL.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . .

Bibliothèque Lieu-dit Le Bourg

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and make pretty personalized Christmas cards and listen to lovely Christmas tales

Ven a hacer unas preciosas tarjetas de Navidad personalizadas y a escuchar algunos cuentos navideños

Basteln Sie hübsche, persönliche Weihnachtskarten und hören Sie sich schöne Weihnachtsgeschichten an

