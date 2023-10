Création d’un spectacle de marionnettes Bibliothèque Saint-Pierre-de-Frugie, 18 novembre 2023, Saint-Pierre-de-Frugie.

Saint-Pierre-de-Frugie,Dordogne

Et si on inventait un spectacle de marionnettes… Un moment de partage, de réflexion et d’idées..

2023-11-18

Bibliothèque Lieu-dit Le Bourg

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



What if we invented a puppet show? A moment of sharing, reflection and ideas.

¿Y si inventamos un espectáculo de marionetas? Un momento para compartir, pensar y aportar ideas.

Wie wäre es, wenn wir ein Puppentheaterstück erfinden würden? Ein Moment des Austauschs, des Nachdenkens und der Ideenfindung.

Mise à jour le 2023-10-16 par Isle-Auvézère