Cercle des lecteurs Bibliothèque Saint-Martin-de-Seignanx, 3 novembre 2023, Saint-Martin-de-Seignanx.

Saint-Martin-de-Seignanx,Landes

Venez vous retrouver pour partager vos coups de cœur ou .. vos coups de griffes ! Pas de lecture imposée ! Vous partagez ce qui VOUS a plu !

Que vous soyez un dévoreur de livres ou un lecteur occasionnel mais passionné, que vous ayez envie de convaincre ou juste d’écouter pour trouver de nouvelles idées, ces 2 petites heures mensuelles sont votre bulle de bien-être pour partager autour du livre.

Un samedi matin par mois, ce rendez-vous convivial vous permettra de découvrir de nouveaux livres et rencontrer d’autres lecteurs autour d’un petit café, ou d’un thé ou les 2 !

Pendant les travaux, le cercle des lecteurs se déroulera dans la salle de Lou Bet Adje, à l’Espace Gaston Larrieu, tout juste entre la bibliothèque et la future médiathèque.

Entrée libre, gratuite, ouvert à TOUS ! De 10h à 12h..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 12:00:00. EUR.

Bibliothèque Espace Gaston Larrieu

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and share your favorites or … your claws! No compulsory reading! Just share what YOU liked!

Whether you’re a devourer of books or an occasional but passionate reader, whether you want to convince or just listen for new ideas, these 2 short monthly hours are your bubble of well-being to share around the book.

One Saturday morning a month, this friendly get-together will enable you to discover new books and meet other readers over a cup of coffee, tea or both!

During the construction works, the readers’ circle will take place in the Lou Bet Adje room, in the Espace Gaston Larrieu, just between the library and the future media library.

Free admission, open to ALL! From 10am to 12pm.

Venga y comparta sus favoritos o… ¡sus quejas! No hay lectura obligatoria Comparte lo que te ha gustado

Tanto si eres un bibliófilo como un lector ocasional pero apasionado, si quieres convencer o simplemente escuchar nuevas ideas, estas 2 horitas al mes son tu burbuja de bienestar para compartir en torno a los libros.

Un sábado al mes por la mañana, este encuentro amistoso le dará la oportunidad de descubrir nuevos libros y conocer a otros lectores en torno a una taza de café, té o ambos

Durante las obras, el círculo de lectores tendrá lugar en la sala Lou Bet Adje, en el Espace Gaston Larrieu, justo entre la biblioteca y la futura biblioteca multimedia.

La entrada es gratuita y está abierta a TODOS De 10.00 a 12.00 h.

Kommen Sie vorbei und teilen Sie Ihre Herzensangelegenheiten oder … Ihre Krallen! Keine vorgeschriebene Lektüre! Sie teilen, was IHNEN gefallen hat!

Ob Sie nun ein Bücherwurm oder ein gelegentlicher, aber begeisterter Leser sind, ob Sie Lust haben, jemanden zu überzeugen oder einfach nur zuzuhören, um neue Ideen zu finden, diese zwei kleinen Stunden im Monat sind Ihre Wohlfühlblase, um sich rund um das Buch auszutauschen.

An einem Samstagmorgen im Monat können Sie bei diesem geselligen Treffen neue Bücher entdecken und andere Leser bei einem kleinen Kaffee oder Tee oder beidem kennenlernen!

Während der Bauarbeiten findet der Lesezirkel im Saal von Lou Bet Adje im Espace Gaston Larrieu statt, genau zwischen der Bibliothek und der künftigen Mediathek.

Eintritt frei, kostenlos, für ALLE offen! Von 10:00 bis 12:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-18 par OT Seignanx