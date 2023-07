Lectures estivales et familiales Bibliothèque Saint-Martin-de-Fugères, 19 juillet 2023, Saint-Martin-de-Fugères.

Saint-Martin-de-Fugères,Haute-Loire

Lectures à destination des enfants et des familles d’une durée moyenne de 40 minutes. « Que d’émotions ! ».

2023-07-19 11:00:00 fin : 2023-07-19 . .

Bibliothèque

Saint-Martin-de-Fugères 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Readings for children and families lasting an average of 40 minutes. « What emotions! »

Lecturas para niños y familias de una duración media de 40 minutos. « ¡Qué emociones!

Lesungen für Kinder und Familien mit einer durchschnittlichen Dauer von 40 Minuten. « So viele Emotionen! »

Mise à jour le 2023-07-05 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal