Confection et dégustation de truffes Bibliothèque Saint-Marcel-lès-Sauzet, 16 décembre 2023 10:30, Saint-Marcel-lès-Sauzet.

Saint-Marcel-lès-Sauzet,Drôme

Nous attendons les enfants nombreux pour un atelier confection de truffes au chocolat..

2023-12-16 10:30:00 fin : 2023-12-16 12:30:00. .

Bibliothèque

Saint-Marcel-lès-Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



We look forward to welcoming many children to a chocolate truffle-making workshop.

Esperamos ver a muchos niños en nuestro taller de elaboración de trufas de chocolate.

Wir erwarten zahlreiche Kinder für einen Workshop zur Herstellung von Schokoladentrüffeln.

