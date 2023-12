Jeux de société Bibliothèque Saint-Laurent Catégories d’Évènement: Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 15:00:00

fin : 2023-12-20 17:00:00 Animation : jeux de société.

A partir de 3 ans.

Sur inscription.

Bibliothèque

Saint-Laurent 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine

