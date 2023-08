Passeport pour les langues à la bibliothèque Saint-Éloi Bibliothèque Saint-Éloi Paris Catégorie d’Évènement: Paris Passeport pour les langues à la bibliothèque Saint-Éloi Bibliothèque Saint-Éloi Paris, 4 octobre 2023, Paris. Passeport pour les langues à la bibliothèque Saint-Éloi 4 et 11 octobre Bibliothèque Saint-Éloi Entrés libre, inscription obligatoire auprès des bibliothèques concernées DU 26 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE 2023 À l’occasion de la Rentrée des Cultures et de la Journée européenne des langues le 26 septembre, initiez-vous au multilinguisme !

En partenariat avec les bibliothèques de la ville de Paris, le FICEP vous propose un Passeport pour les langues qui vous donne la possibilité de vous initier gratuitement à une dizaine de langues étrangères. À la Bibliothèque Saint-Éloi vous aurez l’occasion d’apprendre : Le hongrois : le 4 octobre à 16h (atelier parents-enfants)

L’italien : le 11 octobre à 17h30 INSCRIPTIONS : 01 53 44 70 30

ou par email : bibliotheque.buffon@paris.fr

Le passeport est complètement GRATUIT. Le passeport pour les langues va se dérouler également dans ces bibliothèques concernées :

BIBLIOTHÈQUE GERMAINE TILLION / MÉDIATHÈQUE MARGUERITE YOURCENAR / BIBLIOTHÈQUE BUFFON / BIBLIOTHÈQUE BENOÎTE GROULT Bibliothèque Saint-Éloi 23 Rue du Colonel Rozanoff 75 012 Paris 75012 Quartier de Picpus Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.paris.fr/evenements/ateliers-linguistiques-semaine-des-cultures-etrangeres-a-saint-eloi-38395 »}] [{« link »: « mailto:bibliotheque.buffon@paris.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

