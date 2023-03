Jeu coopératif, littéraire et stratégique bibliothèque Saint Aubin des Ormeaux Saint-Aubin-des-Ormeaux Catégories d’Évènement: Saint-Aubin-des-Ormeaux

Vendée

Jeu coopératif, littéraire et stratégique bibliothèque Saint Aubin des Ormeaux, 23 mars 2023, Saint-Aubin-des-Ormeaux. Jeu coopératif, littéraire et stratégique Jeudi 23 mars, 20h00 bibliothèque Saint Aubin des Ormeaux Entrée libre Il suffit parfois d’un mot pour déborder d’imagination. C’est sur cette idée que Scriptor, notre jeu de société, est né. Son but ? (Re) Trouver le plaisir d’écrire en jouant. Par équipe, les joueurs se glissent dans la peau d’un écrivain en pleine création. Ils créent ensemble une nouvelle histoire à partir de cartes Histoire qu’ils gagnent en répondant à des cartes Question sur la langue française et la littérature. L’objectif de chaque équipe est de raconter une histoire complète, tout en récoltant le maximum de points de victoire. Mais attention, la vie d’écrivain peut être parfois semée d’embûches, notamment quand d’un coup de dé on pioche une carte Vie d’écrivain…. Saurez-vous être assez créatifs et stratèges pour gagner la partie ?… ​ Embarquez en famille, entre amis et plus encore dans la partie avec nous ! bibliothèque Saint Aubin des Ormeaux Pl. de la Tempérance 85130 Saint Aubin des Ormeaux Saint-Aubin-des-Ormeaux 85130 Vendée Pays de la Loire Bibliothèque Place de la Tempérance Parking et accès aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T20:00:00+01:00 – 2023-03-23T22:00:00+01:00

2023-03-23T20:00:00+01:00 – 2023-03-23T22:00:00+01:00 ©theatrelentracte

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Aubin-des-Ormeaux, Vendée Autres Lieu bibliothèque Saint Aubin des Ormeaux Adresse Pl. de la Tempérance 85130 Saint Aubin des Ormeaux Ville Saint-Aubin-des-Ormeaux Departement Vendée Age min 12 Age max 99 Lieu Ville bibliothèque Saint Aubin des Ormeaux Saint-Aubin-des-Ormeaux

bibliothèque Saint Aubin des Ormeaux Saint-Aubin-des-Ormeaux Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-aubin-des-ormeaux/

