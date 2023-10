L’heure du conte bibliothèque Saint-André-Treize-Voies Catégories d’Évènement: Saint-André-Treize-Voies

Vendée L’heure du conte bibliothèque Saint-André-Treize-Voies, 27 octobre 2023, Saint-André-Treize-Voies. L’heure du conte Vendredi 27 octobre, 18h00 bibliothèque Inscription conseillée L’Heure du conte qui fait peur ! « Pour enfants courageux ! Faites nous peur, Venez déguisés si vous l’osez ! »

Lectures adaptées pour niveau maternelles-primaires (et les plus grands !). bibliothèque 4 rue du Lion d’Or 85260 Saint-André-Treize-Voies Montréverd Saint-André-Treize-Voies 85260 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@montreverd.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0684634465 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

bibliothèque 4 rue du Lion d'Or 85260 Saint-André-Treize-Voies Montréverd Saint-André-Treize-Voies 85260 Vendée Pays de la Loire

