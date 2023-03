Parcours Chanson: HUCKLEBERRY FINN JUNIOR bibliotheque Saint-André Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Parcours Chanson: HUCKLEBERRY FINN JUNIOR bibliotheque Saint-André, 18 mars 2023, Marseille. Parcours Chanson: HUCKLEBERRY FINN JUNIOR Samedi 18 mars, 18h30 bibliotheque Saint-André Entrée libre Et si les aventures d’Huckleberry Finn, l’ami de Tom Sawyer , avait eu une suite ?

Et si son radeau l’avait mené jusqu’à la Nouvelle Orléans, puis qu’il s’était embarqué pour un voyage au long cours durant lequel il accostait à Marseille ?

Là sous le charme de la ville il aurait décidé d’y rester et il y aurait de surcroît rencontré Banjo, un docker noir américain avec qui il aurait monté un groupe de jazz dans les bas-fonds de la cité phocéenne… C’est en tous cas ce que son arrière, arrière petit- fils, Huckleberry Finn Junior, assure. bibliotheque Saint-André 6 Boulevard Jean Salducci, 13016 Marseille Marseille 13016 Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T18:30:00+01:00 – 2023-03-18T19:30:00+01:00

2023-03-18T18:30:00+01:00 – 2023-03-18T19:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu bibliotheque Saint-André Adresse 6 Boulevard Jean Salducci, 13016 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville bibliotheque Saint-André Marseille

bibliotheque Saint-André Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Parcours Chanson: HUCKLEBERRY FINN JUNIOR bibliotheque Saint-André 2023-03-18 was last modified: by Parcours Chanson: HUCKLEBERRY FINN JUNIOR bibliotheque Saint-André bibliotheque Saint-André 18 mars 2023 bibliotheque Saint-André Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône