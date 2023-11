L’ABC des peuples de Liuna Virardi Bibliothèque Roseraie Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse L’ABC des peuples de Liuna Virardi Bibliothèque Roseraie Toulouse, 18 janvier 2024, Toulouse. L’ABC des peuples de Liuna Virardi 18 janvier – 19 mars 2024 Bibliothèque Roseraie Du 18 janvier au 20 mars Dans l’album ABC des peuples, chaque lettre de l’alphabet est associée à un peuple et un portrait illustré avec un nombre limité de formes qui montre que, malgré les différences, nous sommes tous égaux.

L'exposition présente ici une sélection de 12 peuples extraits du livre. Bibliothèque Roseraie

