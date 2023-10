La généalogie, ça vous dit quelque chose ? Bibliothèque Roseraie Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

La généalogie, ça vous dit quelque chose ? 9 – 28 novembre Bibliothèque Roseraie Du 9 au 29 novembre Exposition – Association EGMT (Entraide généalogique du midi toulousain)

Vous voulez commencer votre généalogie ? Venez vous familiariser avec les méthodes de recherche et admirer des arbres généalogiques de personnes connues et moins connues. Bibliothèque Roseraie, Toulouse

2023-11-09T06:00:00+01:00 – 2023-11-09T08:00:00+01:00

Exposition Tout public

