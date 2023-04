Trésors d’enfance : Une petite histoire du livre animé Bibliothèque Roseraie Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Trésors d'enfance : Une petite histoire du livre animé
Jeudi 25 mai, 14h15
Bibliothèque Roseraie

Jeudi 25 mai à 14h15

Depuis Le livre-joujou, premier livre à tirettes français de Jean-Pierre Brès jusqu’à Novopolis, monumental livre pop-up de Philippe UG, nous vous proposons un voyage dans le temps du 19e siècle à nos jours, pour découvrir l’étonnante histoire du livre animé.

Durée : 1 h

Durée : 1 h

Inscription au 05 31 22 95 35

2023-05-25T14:15:00+02:00 – 2023-05-25T16:15:00+02:00

Conférence Tout public

