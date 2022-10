La nature annonce-t-elle la météo ? Bibliothèque Roseraie, 15 mars 2022, Toulouse.

Avant que la météo n’existe, les hommes étaient déjà très soucieux de prévoir le temps, car leur vie et leurs récoltes en dépendaient souvent. Dans toutes les civilisations, les paysans, les marins et les voyageurs, mais aussi parfois les savants, les poètes et les prêtres, observaient toutes sortes de signes : la couleur du ciel, le comportement des animaux, les plantes, la forme des nuages… Leurs observations et leurs expériences ont donné naissance aux dictions, qui, depuis l’Antiquité, ont parcouru le temps jusqu’à nos jours. Cette exposition décrypte quelques anciens dictions qui ont traversé les âges et rythmé l’humanité.

Exposition réalisée par la Direction de la culture scientifique et technique de la Ville de Toulouse, en partenariat avec Météo France, PLH Erasme-UT2J et le Muséum d’Histoire Naturelle.

