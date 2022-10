Forêts et parcs Bibliothèque Roseraie Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Du 9 novembre au 11 janvier Exposition Série d'images prises par le satellite SPOT 5 de forêts et de parcs nationaux, ces derniers jouant un rôle majeur dans les stratégies pour la protection et le ma Bibliothèque Roseraie, Toulouse

Exposition

Série d’images prises par le satellite SPOT 5 de forêts et de parcs nationaux, ces derniers jouant un rôle majeur dans les stratégies pour la protection et le maintien de la biodiversité.

Exposition itinérante de la Direction Culture Scientifique et technique – Mairie de Toulouse.

Bibliothèque Roseraie

