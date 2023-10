Atelier gravure Bibliothèque Romain Rolland – Pantin Pantin Catégorie d’Évènement: Pantin Atelier gravure Bibliothèque Romain Rolland – Pantin Pantin, 18 octobre 2023, Pantin. Atelier gravure 18 octobre et 8 novembre Bibliothèque Romain Rolland – Pantin Dans un premier temps venez dessiner, puis chacun gravera sa matrice de polystyrène avant de l’imprimer dans un joyeux mélange de couleurs. Bibliothèque Romain Rolland – Pantin 1, Avenue Aimé Césaire, Maison de Quartier des Courtillières, 93500 Pantin Pantin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T15:00:00+02:00 – 2023-10-18T16:00:00+02:00

Catégorie d'Évènement: Pantin

Bibliothèque Romain Rolland - Pantin
1, Avenue Aimé Césaire, Maison de Quartier des Courtillières, 93500 Pantin
Pantin

