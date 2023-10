Cet évènement est passé L’univers de Julia Chausson Bibliothèque Romain Rolland – Pantin Pantin Catégorie d’Évènement: Pantin L’univers de Julia Chausson Bibliothèque Romain Rolland – Pantin Pantin, 30 septembre 2023, Pantin. L’univers de Julia Chausson 30 septembre – 11 décembre Bibliothèque Romain Rolland – Pantin Elle a gravé et sérigraphié le magnifique visuel « Ouvert aux curieux » de l’inauguration de la bibliothèque Nelson Mandela que certains d’entre vous arborent avec fierté sur leur sac à livres. Retrouvez à la bibliothèque Nelson Mandela les livres d’artistes réalisés par Julia Chausson ainsi qu’une vitrine expliquant la gravure et comment le visuel « Ouvert aux curieux » a été créé. A la bibliothèque Elsa Triolet, profitez de l’exposition « TOC TOC TOC, à la porte des contes » qui vous emmènera jouer au pays des contes. A la bibliothèque Jules Verne vous admirerez en exclusivité les originaux du prochain album de Julia Chausson. Bibliothèque Romain Rolland – Pantin 1, Avenue Aimé Césaire, Maison de Quartier des Courtillières, 93500 Pantin Pantin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

