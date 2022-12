Semaine de la Petite enfance Bibliothèque Rollinat Argenton-sur-Creuse Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse

Indre

Semaine de la Petite enfance Bibliothèque Rollinat, 22 mars 2023, Argenton-sur-Creuse. Semaine de la Petite enfance 22 et 25 mars 2023 Bibliothèque Rollinat Spectacle sur réservation et proclamation du Prix Lirenbib’23 Bibliothèque Rollinat 7bis avenue Rollinat 36200 Argenton Sur Creuse Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T11:00:00+01:00

2023-03-25T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse, Indre Autres Lieu Bibliothèque Rollinat Adresse 7bis avenue Rollinat 36200 Argenton Sur Creuse Ville Argenton-sur-Creuse lieuville Bibliothèque Rollinat Argenton-sur-Creuse Departement Indre

Bibliothèque Rollinat Argenton-sur-Creuse Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argenton-sur-creuse/

Semaine de la Petite enfance Bibliothèque Rollinat 2023-03-22 was last modified: by Semaine de la Petite enfance Bibliothèque Rollinat Bibliothèque Rollinat 22 mars 2023 Argenton-sur-Creuse Bibliothèque Rollinat Argenton-sur-Creuse

Argenton-sur-Creuse Indre