Retrouvez les bibliothécaires tous les mercredis après-midi au square Maurice-Kriegel-Valrimont et tous les jeudis matin au square Léon-Serpollet pour un moment convivial autour de la lecture et des jeux. On se retrouve au parc ! Du 5 juillet au 31 août, rendez-vous tous les mercredis de 16h30 à 18h30 au square Maurice Kriegel-Valrimont et tous les jeudis de 10h à 12h au square Léon-Serpollet. Également, au programme, en plein air, cet été : Pour les plus grands, le 1er juillet, « Sous le regard d’Alice Milliat » : atelier street-art et photo en mouvement, avec l’artiste Mathilde Guegan. Pour tou.tes, le 8 juillet, atelier « Broder la rue Hermel », avec l’artiste Anaïs Beaulieu. … sans oublier les ateliers Robert en plein air (dates à préciser) Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris Contact :

