Echos des divinité’es : Rencontre musicale avec Ymelda Samedi 25 mars, 18h00 Bibliothèque Robert Sabatier

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris Quartier de Clignancourt Paris 75018 Île-de-France

Dieu est-il misogyne ? Dans Échos des divinité’es, Ymelda et ses musiciens font résonner les voix des divinités féminines afro-descendantes présentes dans les religions afro-caribéennes.

Interrogeant la place du féminin sacré dans les religions et en particulier dans le vaudou, Ymelda nous propose ce samedi une forme adaptée pour la bibliothèque de son spectacle et un temps d’échange pour découvrir le parcours de ces divinités-femmes à travers son récit et sa musique, tout un univers peuplé d’esprits invisibles qui habitent les grands arbres et les sources de la Caraïbe.

Ymelda a débuté sa carrière de chanteuse dans le zouk et le compas avant de renouer avec ses racines musicales traditionnelles haïtiennes. La musique d’Ymelda est celle de toutes les rencontres possibles : Caraïbes, Afrique, Europe, Amériques. Portée par les percussions, sa voix, tantôt douce, tantôt forte et habitée, s’ouvre aux influences du rock et des musiques africaines.

Avec : Ymelda Marie-Louise (chanteuse), Ghassen Fendri (directeur artistique et guitariste), Thierry Banaré (basse), Kevine Ouedraogo (batterie), Louissaint Jean Mary (percussion), Claude Saturne (percussion)

Rencontre musicale précédée de la projection d’un extrait du film documentaire La cérémonie d’Ymelda, de Laure Martin-Hernandez



