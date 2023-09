ZicaMontreuil fête ses 15 ans ! Avec Vanessa Wagner Bibliothèque Robert Desnos – Montreuil Montreuil Catégorie d’Évènement: Montreuil ZicaMontreuil fête ses 15 ans ! Avec Vanessa Wagner Bibliothèque Robert Desnos – Montreuil Montreuil, 21 octobre 2023, Montreuil. ZicaMontreuil fête ses 15 ans ! Avec Vanessa Wagner Samedi 21 octobre, 18h00 Bibliothèque Robert Desnos – Montreuil Soliste de renommée internationale aux multiples récompenses, son vaste répertoire (du classique à la création contemporaine, en passant par la musique minimaliste) sans cesse renouvelé est le miroir d’une personnalité toujours en éveil. *ZicaMontreuil est un projet du secteur musique qui vise à faire connaître aux publics du territoire les musicien·nes locaux·les à travers des concerts et le suivi de leurs productions artistiques. Bibliothèque Robert Desnos – Montreuil 14 Boulevard Rouget de Lisle, 93100 Montreuil Montreuil Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T18:00:00+02:00 – 2023-10-21T20:00:00+02:00

2023-10-21T18:00:00+02:00 – 2023-10-21T20:00:00+02:00 Musique Détails Catégorie d’Évènement: Montreuil Autres Lieu Bibliothèque Robert Desnos - Montreuil Adresse 14 Boulevard Rouget de Lisle, 93100 Montreuil Ville Montreuil Lieu Ville Bibliothèque Robert Desnos - Montreuil Montreuil latitude longitude ;

Bibliothèque Robert Desnos - Montreuil Montreuil https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/